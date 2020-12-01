Forza Horizon 5 için geri sayım başladı

The Xbox Empire podcast’inde GameBeat’ten Jeff Grubb, Playground Games oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu henüz onaylamamasına rağmen “bir sonraki Forza Horizon oyununu ilk olarak alabileceğimizden” şüphelendiğini açıkladı.

Grubb, “Forza Motorsport’un birkaç ay önce duyurulmasına şahitlik ettik. Ancak bununla birlikte bir sonraki Horizon oyununun çıkacağını düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar, söylentiler hakkında herhangi bir onay yok. Bu yüzden yapabileceğimiz tek şey maalesef ki beklemek olacak. Ancak her zaman olduğu gibi, daha yeni bilgileri öğrenir öğrenmez sizlere haber veriyor olacağız.

Digital Foundry, Xbox Series X / S üzerinde Forza Horizon 4 yükseltmesini analiz ederken, “Forza Horizon 4 Xbox’a özel en iyi oyunlardan biri değil, aynı zamanda şimdiye kadar yapılmış en büyük yarış oyunlarından biri” ifadesini kullanmıştı. Çünkü yeni nesilde serinin dördüncü oyunu 4K/60 FPS’in yanında grafik iyileştirmeleri ile de gelmişti.

JAPONYA İHTİMALİ BELİRDİ

Serinin dördüncü oyunu İngiltere’de geçiyordu. Beşinci oyunun Japonya’da geçme ihtimali çok yüksek görünüyor. Umarız oyunun dinamiklerinde ve araç çeşitliliğinde büyük yenilikler olur ve beşinci oyun Xbox Series X’in tüm gücünden faydalanacak şekilde geliştirilir. Son olarak FH5’in hem PC hem de Xbox Series ailesine geleceğini belirtelim.

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