Forza Horizon 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı! Peki fiyatı ne kadar?

Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri, oyunun tanıtımının yapılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Xbox Game Studios'un yayınladığı, Playground Games'in geliştirdiği Microsoft imzalı yarış oyunu yüksek kaliteli fragmanıyla ilgi çekti. Şimdi ise Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak oyun için merakları giderecek bir adım atıldı ve Forza Horizon 5'in minumum sistem gereksinimleri açıklandı.
Forza Horizon 5'in fiyatı için Microsoft Store'a bakmak gerekiyor. Forza Horizon 5 Standard Edition'ın fiyatı Microsoft Store'da 469,00 TL olarak karşımıza çıkıyor. Forza Horizon 5 Deluxe Edition 535,00 TL'den, Forza Horizon 5 Premium Edition ise 669,00 TL'den fiyatlandırılıyor. Forza Horizon 5'in çıkış tarihi ise 9 Kasım olarak belirlendi.