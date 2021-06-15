Forza Horizon 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı! Peki fiyatı ne kadar?

Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri, oyunun tanıtımının yapılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Xbox Game Studios'un yayınladığı, Playground Games'in geliştirdiği Microsoft imzalı yarış oyunu yüksek kaliteli fragmanıyla ilgi çekti. Şimdi ise Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak oyun için merakları giderecek bir adım atıldı ve Forza Horizon 5'in minumum sistem gereksinimleri açıklandı.

İŞTE FORZA HORİZON 5'İN MİNUMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon 15063.0 veya daha üstü

İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

FORZA HORİZON 5'İN FİYATI NE KADAR?

Forza Horizon 5'in fiyatı için Microsoft Store'a bakmak gerekiyor. Forza Horizon 5 Standard Edition'ın fiyatı Microsoft Store'da 469,00 TL olarak karşımıza çıkıyor. Forza Horizon 5 Deluxe Edition 535,00 TL'den, Forza Horizon 5 Premium Edition ise 669,00 TL'den fiyatlandırılıyor. Forza Horizon 5'in çıkış tarihi ise 9 Kasım olarak belirlendi.

