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Forza Horizon 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı! Peki fiyatı ne kadar?

15.06.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E3 2021'de duyurulan Forza Horizon 5'in minimum sistem gereksinimleri belli oldu. Forza Horizon 5'in önerilen sistem gereksinimleri ise henüz açıklanmadı. İşte hız tutkunlarının yeni gözdesi Forza Horizon 5'in minimum sistem gereksinimleri ve fiyatı.

Forza Horizon 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı! Peki fiyatı ne kadar?

Forza Horizon 5'in sistem gereksinimleri, oyunun tanıtımının yapılmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Xbox Game Studios'un yayınladığı, Playground Games'in geliştirdiği Microsoft imzalı yarış oyunu yüksek kaliteli fragmanıyla ilgi çekti. Şimdi ise Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak oyun için merakları giderecek bir adım atıldı ve Forza Horizon 5'in minumum sistem gereksinimleri açıklandı.

Forza Horizon 5 minimum sistem gereksinimleri-1

İŞTE FORZA HORİZON 5'İN MİNUMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10 versiyon 15063.0 veya daha üstü
  • İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVidia 650TI ya da AMD R7 250x
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Hız tutkunlarının yeni gözdesi Forza Horizon 5'in çıkış tarihi belli oldu!Hız tutkunlarının yeni gözdesi Forza Horizon 5'in çıkış tarihi belli oldu!

FORZA HORİZON 5'İN FİYATI NE KADAR?

Forza Horizon 5'in fiyatı için Microsoft Store'a bakmak gerekiyor. Forza Horizon 5 Standard Edition'ın fiyatı Microsoft Store'da 469,00 TL olarak karşımıza çıkıyor. Forza Horizon 5 Deluxe Edition 535,00 TL'den, Forza Horizon 5 Premium Edition ise 669,00 TL'den fiyatlandırılıyor. Forza Horizon 5'in çıkış tarihi ise 9 Kasım olarak belirlendi.

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Microsoft

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