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Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

KONYA'nın Çumra ilçesinde bahçede oynadığı sırada 2 metre derinliğindeki foseptiğe düşen Mehmet Ali Yarar (5) hayatını kaybetti.

Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde bahçede oynadığı sırada 2 metre derinliğindeki foseptiğe düşen Mehmet Ali Yarar (5) hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Mehmet Ali Yarar, komşuları Cengiz K.'nin bahçesine geçerek oyununa devam etti. Mehmet Ali, bu sırada kapağı açık olan 2 metre derinliğindeki foseptiğe düştü.
Yarar ailesi çocuklarının kendi bahçelerinde olmadığını fark ederek çevrede arama yaptı. Arama sonucunda minik Mehmet Ali, komşularının foseptiğinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çocuğun öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından Mehmet Ali'nin cansız bedeni foseptikten çıkartılarak Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Foseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybettiFoseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybettiFoseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybettiFoseptiğe düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti

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