Foseptiğe düşen boğa kurtarıldı

Aksaray'da, foseptiğe düşen boğa AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kent merkezinde Turgut Gümüşsoy'a ait boğa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin aşılama yaptığı sırada kaçarak mandıranın arkasında bulunan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD ekipleri, çukurun etrafını iş makinesiyle genişleterek 2 saatlik çalışmanın ardından boğayı bulunduğu yerden çıkardı. Boğa suyla temizlendikten sonra sahibine teslim edildi.
Hayvanın kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gümüşsoy, AFAD ekibine teşekkür etti.
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