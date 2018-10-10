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Foseptiğe düşen eşek iş makinesiyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 13:50 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, foseptiğe düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Foseptiğe düşen eşek iş makinesiyle kurtarıldı

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, foseptiğe düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Harran'a bağlı İmam Bakır Mahallesi'nde lağım çukuruna düşen eşeği görenler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, eşeği halatla bağlayarak iş makinesiyle çukurdan bir saatlik çalışmayla çıkardı. Eşek, veteriner hekim kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.

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Foseptiğe düşen eşek iş makinesiyle kurtarıldıFoseptiğe düşen eşek iş makinesiyle kurtarıldı

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