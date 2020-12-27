Foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olan Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen yaklaşık 6 metre derinliğindeki foseptiğe düştü. Cengiz’in çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Cankur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptiğe giren bir itfaiye eri, Cengiz’i aşağı sarkıtılan ipe bağladı.

Genç kadın, vinçle yukarı çekilerek kurtarıldı. Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Nehir Cengiz’in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptiğin üzerine masa ve sandalyeler konularak önlem alındı.

Olay anında bölgede bulunan Kerim Küstü, “Bir çığlık geldi. Arkamızı döndüğümüzde sesin foseptikten geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen durumu itfaiyeye bildirdik” diye konuştu. (DHA)





