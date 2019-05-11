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Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 17:36 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde foseptiğe düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde foseptiğe düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Koyunbaba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Uyar'a ait inek, bugün saat 11.00 sıralarında, üzerinde gezdiği tahtalarının kırılması sonucu 5 metre derinliğindeki foseptiğe düştü. İneğin sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 6 kişilik ekip, çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla çukurun kenarları genişletildi. İtfaiye görevlileri tarafından halat bağlanan inek, kepçeyle yukarıya çıkartılarak kurtarıldı. Yaklaşık İneğin vücudunda yara ve kırık olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, ineği sahibine teslim etti.

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