Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, foseptiğe düşen inek, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Altun'a ait inek, ahırıa yakın bir bölgede bulunan foseptiğe düştü. Resul Altun, ahırda bulamadığı ineğinin çukura düştüğünü fark etti. Altun, belediye ve AFAD ekiplerinden telefonla yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen ineği belediyeye ait iş makinesiyle uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
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