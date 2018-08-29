HABER

Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, foseptiğe düşen inek, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, foseptiğe düşen inek, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Altun'a ait inek, ahırıa yakın bir bölgede bulunan foseptiğe düştü. Resul Altun, ahırda bulamadığı ineğinin çukura düştüğünü fark etti. Altun, belediye ve AFAD ekiplerinden telefonla yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen ineği belediyeye ait iş makinesiyle uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklıVan'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı
Müslüman olan Alman kadın, gözyaşı döktüMüslüman olan Alman kadın, gözyaşı döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.