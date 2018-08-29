HABER

Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Çankırı'da foseptiğe düşen inek, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde Resul Altun'a ait inek, evin yanındaki foseptiğe düştü. Altun'un yardım istenmesi üzerine AFAD ve belediye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla çukuru genişleterek ineğin çıkmasını sağladı. İnek, daha sonra sahibine teslim edildi.

PARTNEROynaya oynaya denize girdiOynaya oynaya denize girdi
Sarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdiSarıgöl'de sağanak ve dolu, bağlara zarar verdi
İnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdindeİnsanlığın bittiği an: Yaralılar can, hırsız cüzdan derdinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çankırı inek kurtarma operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.