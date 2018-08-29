Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, foseptiğe düşen inek, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Resul Altun'a ait inek, ahırıa yakın bir bölgede bulunan foseptiğe düştü. Resul Altun, ahırda bulamadığı ineğinin çukura düştüğünü fark etti. Altun, belediye ve AFAD ekiplerinden telefonla yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğindeki foseptiğe düşen ineği belediyeye ait iş makinesiyle uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş karar! Kadınların emeklilik yaşını düşürdü
Dört bakandan ortak açıklama! 'AB ile sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız '
"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Rezillikte son nokta! Bunu da yaptılar
İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum