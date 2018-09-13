Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Aksaray'da, foseptiğe düşen inek, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde, Ramazan Bayrak'a ait inek, evinin arkasında bulunan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.
Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Bayrak, durumu itfaiye ve AFAD'a bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle genişleterek 1 saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.
İnek suyla temizlendikten sonra sahibine teslim edildi.
Hayvan sahibi Bayrak, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.
Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi
Bedelli askerlikte öğretmenlere müjde! Bakanlık duyurdu
BM'den en üst seviyede itiraf: ABD'nin gücü azalıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı
Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum