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Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

Foseptiğe düşen inek kurtarıldı

Aksaray'da, foseptiğe düşen inek, itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde, Ramazan Bayrak'a ait inek, evinin arkasında bulunan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.

Hayvanı bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayan Bayrak, durumu itfaiye ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çukurun etrafını iş makinesiyle genişleterek 1 saatlik çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.

İnek suyla temizlendikten sonra sahibine teslim edildi.

Hayvan sahibi Bayrak, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray inek kurtarma operasyonu

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