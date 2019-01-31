Foseptiğe düşen minik Ayhan öldü

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, oyun oynarken, evlerinin önündeki foseptiğe düştüğü öne sürülen Ayhan Güneş (1,5) yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Birecik'e bağlı Fısfıs Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Ayhan Güneş, iddiaya göre, dengesini kaybederek, içi su dolu foseptiğe düştü. Bir süre sonra yakınlarının aramaya başladığı minik Ayhan, foseptikte hareketsiz bulundu. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çukurdan çıkarılan Ayhan Güneş'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

