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Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Kader hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 22:30 | Son Güncelleme

Osmaniye’de foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Kader Demir hayatını kaybetti.

Foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki Kader hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Dervişiye Köyü'nde yaşandı. Köyde yaşayan Mehmet Demir, evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki kızı Kader’in kaybolduğunu fark etti. Daha sonra evin yanında bulunan foseptik çukurunun yanında küçük kıza ait terliği bulan yakınları, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kader Demir’in cesedini foseptik çukurundan çıkardılar. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Osmaniye kader demir

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