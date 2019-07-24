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Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bolu’da, tavuk çiftliğinin çevresi tellerle örülü, foseptik çukuruna düşen ayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Demirciler köyü Çam mevki’inde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinin foseptik çukurundan sesler geldiğini duyan çiftlik çalışanları, çukurun içinde bir ayı olduğunu gördü.

Foseptik çukuruna düşen ayıyı itfaiye kurtardı

Bolu’da, tavuk çiftliğinin çevresi tellerle örülü, foseptik çukuruna düşen ayı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Demirciler köyü Çam mevki’inde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinin foseptik çukurundan sesler geldiğini duyan çiftlik çalışanları, çukurun içinde bir ayı olduğunu gördü. Çiftlik çalışanları çevresi tellerle örülü foseptik çukuruna düşen ayının kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, foseptik çukurunun üzerindeki malzemeleri kaldırarak, ormanlık alandan getirdikleri çam ağacını çukura attılar. Çam ağacına tırmanarak çukurdan çıkan ayı, tellerin üzerinden atlayarak ormana doğru giderek gözden kayboldu.

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