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Foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 00:38 | Son Güncelleme

Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna bir buzağı düştü.

Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna bir buzağı düştü. Bunu gören Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım (22) ile Mehmet Devran (41) foseptik çukuruna düşen buzağıyı çıkarmak istedi. Bu esnada metan gazından Dede Yıldırım, Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran zehirlendi. Olay yerine İtfaiye AFAD ile sağlık ekipleri gönderildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni foseptik çukurundan çıkarılırken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı.

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