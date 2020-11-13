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Foseptik çukuruna düşen eşek kurtarıldı

13.11.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Mamak Zirvekent mahallesinde foseptik çukuruna düşen eşek, Mamak Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Mamak Zirvekent mahallesinde foseptik çukuruna düşen eşek, Mamak Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aynı yaşam alanını paylaştığımız hayvanlarımız bizlere Allah’ın emanetidir” dedi.
Devletimiz var olsun
Mamak Zirvekent Mahallesinde hayvanlarını otlatan Mevlüt Temizgül adlı vatandaşın eşeği 2 metre civarındaki foseptik çukuruna düştü. Uzun süre bulunduğu yerden çırpınan eşeğini kurtarma çabası olumsuz olunca Temizgül durumu Mamak Belediyesi’ne bildirdi. Olay yerine gelen Mamak Belediyesi ekipleri, çukura düşen eşeği beline bağladıkları halat ve iş makinesi yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından çukurdan çıkardı. Düştüğü su kuyusunda şans eseri yaralanmayan eşek ekipler tarafından temizlenerek, sahibine teslim edildi. Ekiplerin hayvanı kurtarmak için adeta seferber olduklarını belirten eşeğin sahibi Temizgül, “Koyunlarımı otlatmaya çıkmıştım. Eşeğimin düştüğünü fark ettim. Tek başıma çıkaramadım, belediyeyi aradım. Hemen geldiler, yardımcı oldular. Eşeğim iyi durumda. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Devletimiz var olsun” dedi.

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