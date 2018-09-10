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Foseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de yıkım çalışması yapılan bir binada mazgalı olmayan 5 metrelik foseptik çukuruna bir işçi düştü.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de yıkım çalışması yapılan bir binada mazgalı olmayan 5 metrelik foseptik çukuruna bir işçi düştü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu işçi vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay saat 12.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Ömerpaşa sokakta meydana geldi. Yıkım çalışması yapılan bir binadan çıkan molozları almak içim kamyonuyla gelen Fatih Yayla(29) aracından inerek çalışma alanına girdi. Yayla üzerinde mazgalı olmayan yaklaşık 5 metrelik foseptik çukuruna düştü. İTFAİYE KURTARDI Olayı gören işçiler hemen Yayla'nın yardımına koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadıköy ve Erenköy'den gelen kurtarıcı araçları düşen işçiyi kurtarmak için seferber oldu. Düşen işçi itfaiyenin vinç yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (FOTOĞRAF)

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