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FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İŞÇİYİ İTFİAYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

    Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Kadıköy'de yıkım çalışması yapılan bir binada mazgalı olmayan 5 metrelik foseptik çukuruna bir işçi düştü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de yıkım çalışması yapılan bir binada mazgalı olmayan 5 metrelik foseptik çukuruna bir işçi düştü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu işçi vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay saat 12.00 sıralarında Erenköy Mahallesi Ömerpaşa sokakta meydana geldi. Yıkım çalışması yapılan bir binadan çıkan molozları almak içim kamyonuyla gelen Fatih Yayla(29) aracından inerek çalışma alanına girdi. Yayla üzerinde mazgalı olmayan yaklaşık 5 metrelik foseptik çukuruna düştü.

İTFAİYE KURTARDI

Olayı gören işçiler hemen Yayla'nın yardımına koştu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadıköy ve Erenköy'den gelen kurtarıcı araçları düşen işçiyi kurtarmak için seferber oldu. Düşen işçi itfaiyenin vinç yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Yıkım çalışması yapılan binadan görüntü

-Diğer işçilerden görüntü

-Düştüğü çukurdan görüntü

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Vinç yardımıyla işçinin çıkarılması

-Ambulansa konması

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detay görüntüler

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