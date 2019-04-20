HABER

Foseptik çukuruna düşen köpek yavrularının yardımına itfaiye yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 21:43 | Son Güncelleme

Foseptik çukuruna düşen köpek yavrularının yardımına itfaiye yetişti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde foseptik çukuruna düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyük Ağrı Mahallesi Festival Caddesi'nde metruk bir evin bahçesindeki foseptik çukurundan köpek havlaması duyan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, el feneriyle köpek yavrularının yerini tespit ettikten sonra, çukurun üzerindeki mermeri kaldırdı.

Portatif merdivenle 3 metre derinliğindeki çukura giren itfaiye eri, 5 köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından çukurun üzerini tamamen kapattı.

İtfaiye eri Mehmet Unus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine evin bahçesine geldiklerini belirterek, "Vakit kaybetmeden gerekeni yaparak, köpek yavrularını kurtardık." dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği
Giresun'a şehit ateşi düştü (3)Giresun'a şehit ateşi düştü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yavru köpek Ağrı Doğubayazıt İtfaiye ekipleri lağım çukuru Lağım çukuruna düşen yavru köpekler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Ünlülerin de dahil olduğu cinsel ilişki tarikatının sır perdesi aralandı!

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

Burcu Çetinkaya Bucak neden başörtüsünü çıkardığını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Irak sınırında 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya ağır darbe! En az 20 terörist...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.