Foseptik çukuruna düşen yavru kedi arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı

Eskişehir’de, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerince, foseptik çukuruna düşen yavru kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi’nde yaşandı. İki gün önce foseptik çukuruna düştüğü belirtilen bir yavru kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen AKUT ve DAK ekipleri, foseptik çukuruna düşen kedi için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura tripot kurulup, bir arama kurtarma görevlisi aşağı indirilerek yavru kedi kurtarıldı.

Öte yandan, herhangi bir yara almadan kurtarılan kedi, beslendikten sonra mahalle sakinlerine teslim edildi.

