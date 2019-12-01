Fosil Yakıtların Zararlarını Azaltmanın Yolları Araştırılıyor

Bilim adamları, dünyayı bir iklim felaketinden kurtarmak için zamanın giderek daraldığı uyarısını yineliyor. Güneş ve rüzgardan elde edilen yenilenebilir ve temiz enerji hızla yayılsa da, dünyadaki enerji kaynaklarının büyük bir kısmını hala fosil yakıtlar oluşturuyor.

Uzmanlar kömür, petrol ve doğal gazın dünya enerji sektöründeki yerini daha yıllarca koruyacağını söylüyor. Bu nedenle de bilim adamları, fosil yakıtların ürettiği karbondioksiti zapt etmenin yollarını araştırıyor. Araştırmaya öncülük eden eyaletler arasında, fosil yakıtların ekonomide lokomotif rol oynadığı Wyoming eyaleti de var.

Scott Quillinan Wyoming Üniversitesi’nde jeolog. Taktığı komik gözlükler, yeraltındaki kaya oluşumlarının üç boyutlu haritalarını çıkarmasını sağlıyor.

Quillinan, “Burası karbondioksit biriktirebileceğimiz geniş bir jeolojik yapı. Bu yapı, Wyoming’in neredeyse 500 yıllık karbondioksit salımlarını saklayabilir” diyor.

Bunun gibi yeraltı yapılarının milyonlarca yıldır doğal gaz sakladığını belirten Quillinan dolayısıyla, yeraltına pompalanan karbondioksiti de güvenli bir şekilde ve daimi olarak depolayabileceğini söylüyor.