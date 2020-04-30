Fosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdiler

Uzmanların ‘çılgın yaratık’ adını verdikleri türün, yaşadığı dönem için ‘tuhaf ve benzersiz’ özellikler taşıdığı belirtildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden bilim insanlarının Nature dergisinde kaleme aldığı araştırmada, Madagaskar’ın kuzeyinde bulunan ve dinozorlarla aynı dönemde yaşamış bir memelinin iskeleti incelendi.

Bilim insanları, ‘Adalatherium hui’ (çılgın yaratık) adını verdikleri yeni türün özelliklerini, yaşadığı dönem için ‘tuhaf ve benzersiz’ olarak nitelendirdi. Bulgulara göre, daha önce hiçbir memelide rastlanmayan dişlere sahip olan canlı, 66 milyon yıl önce Kretase Dönemi sonlarında yaşadı.

İLK KEZ BÜTÜN HALDE KEŞFEDİLDİ

Güney yarımkürede, antik Gondvana kıtasında yaşayanlar içinde şimdiye kadar ilk bütün halde keşfedilmiş fosili bulunan canlının boyunun bir sıçan kadar olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bitkiyle beslenen Adalatherium’un güçlü bir kazıcı hayvan olabileceğini ama aynı zamanda koşmak gibi pek çok hareket yeteneği bulunduğunu düşünüyor.

'PEK ÇOK KURALI YIKIYOR'

Araştırmayı kaleme alan ekipten, Denver Doğa ve Tarih Müzesi Küratörü David Krause, “Tüm yaşayan ve soyu tükenmiş memelilerin iskelet anatomilerine dair bildiklerimiz göz önüne alındığında, Adalatherium gibi bir memelinin evrimleşmiş olabileceğini hayal etmek zor. Pek çok kuralı esnetiyor hatta yıkıyor” dedi.

New York Teknoloji Enstitüsü’nden Paleontolog Simone Hoffmann ise, bu memelinin benzersizliğinin bir adada izole olmasından kaynaklanabileceğini belirtti.



