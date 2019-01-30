Fosseptiğe düşen inek kepçe ile kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Karataş kırsal mahallesinde fosseptik çukuruna düşen bir inek, sahibi ve çevredekiler tarafından çukurdan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, fosseptik çevresindeki toprağı kepçe ile açarak, ineğin dışarı çıkmasını sağladı. İneğin sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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