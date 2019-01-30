HABER

Fosseptiğe düşen inek kepçe ile kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Karataş kırsal mahallesinde fosseptik çukuruna düşen bir inek, sahibi ve çevredekiler tarafından çukurdan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukarı Karataş kırsal mahallesinde fosseptik çukuruna düşen bir inek, sahibi ve çevredekiler tarafından çukurdan çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, fosseptik çevresindeki toprağı kepçe ile açarak, ineğin dışarı çıkmasını sağladı. İneğin sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Iğdır'da sokak hayvanlarının öldürüldüğü iddiasına soruşturmaIğdır'da sokak hayvanlarının öldürüldüğü iddiasına soruşturma
Şoförün manevrası faciayı önlediŞoförün manevrası faciayı önledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.