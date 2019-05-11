Fosseptik çukuruna düşen inek için seferber oldular

Bodrum’da fosseptik çukuruna düşen İneği çıkarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Fosseptik çukurunun ağzı iş makinesiyla ile açıldı, kepçenin ucuna bağlanan ağ ile inek kuyudan çıkarıldı.

Koyunbaba mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan evinin bahçesine ineğini salan Nail Öztaşkın bir süre sonra bahçesinde ineğini göremeyince aramaya başladı. Çevrede İneğini aramaya başlayan Öztaşkın daha sonra komşusunun bahçesinden ineğinin sesini duydu. Komşusunun bahçesine giren Öztaşkın İneğini üzeri kapalı kuyunun içerisine düştüğünü gördü. Öztaşkın, Bodrum İtfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri bahçeye gelerek ineği çıkarmak için inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri kuyudan ip yardımıyla ineği çıkaramayacağını anlayınca bahçeye kepçe getirtti. Çukur un üstündeki betonu kepçe yardımı ile kıran itfaiye ekipleri daha sonra ineği bir ağa bağlayarak kepçeyle yukarı çekti. Yarım saat kurtarma operasyonunun sonucunda İnek sağ salim kuyudan çıkarıldı.

