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Foto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Bu sene 9.’su yapılan Bursa Foto Fest çerçevesinde açılan fotoğraf sergisini her gün binlerce öğrenci ziyaret ediyor.Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) destekleriyle ‘Hava, su, toprak...

Foto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptı

Bu sene 9.’su yapılan Bursa Foto Fest çerçevesinde açılan fotoğraf sergisini her gün binlerce öğrenci ziyaret ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (BUFSAD) destekleriyle ‘Hava, su, toprak... Doğaya dönüş’ temasıyla düzenlenen 9. Foto Fest, fotoğraf meraklılarını usta isimlerle buluştururken, aynı zamanda Merinos AKKM Fuar Alanı’nda oluşturulan fotoğraf sergisiyle Bursalılara da görsel şölen yaşatıyor. 16 ülkeden yerli ve yabancı 230 fotoğraf sanatçısının 165 sergisi ve iki binden fazla fotoğraf karesinden oluşan festival alanı, başta öğrenciler olmak üzere her kesimden büyük ilgi görüyor. Her gün farklı farklı eğitim kurumlarından binlerce öğrencinin ziyaret ettiği sergi ünlü isimlerin çalışmalarını da barındırıyor. Merak ettikleri soruları fotoğraf sanatçılarına sorma imkânı bulan öğrenciler, festival ve broşürleri imzalatıyor, fotoğraf gösterilerini izliyor.

Foto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptı

Foto Fest’e öğrenciler çıkarma yaptı

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