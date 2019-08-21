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Foto muhabirlerinin gözüyle Moğolistan

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 13:44 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı, "Moğolistan Bugün" uluslararası foto muhabirleri programına, Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Moğolistan'dan medya kuruluşlarıyla katıldı

ULAN BATUR (AA) - Anadolu Ajansı, Moğolistan Ulusal Haber Ajansının (Montsame) organizasyonunda gerçekleştirilen "Moğolistan Bugün" uluslararası foto muhabirleri programına, Rusya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Moğolistan'dan medya kuruluşlarıyla katıldı.

Moğolistan'ın farklı bölgeleri, yaşam tarzı ve kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasının amaçlandığı "Moğolistan Bugün" uluslararası foto muhabirleri programı, 12-20 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Moğolistan Ulusal Haber Ajansının davetlisi olarak programa katılan ajanslar, ülkenin doğu bölgelerinde gerçekleştirilen fotoğraf turlarına katılarak, Khentei ve Dornod eyaletlerinde fotoğraf çekimleri ve foto-röportajlar yaptı.

"Farklı inançlar", "bozkır yaşamı", "at yetiştiriciliği", "doğal güzellikler" ve "Moğolistan'ın başkenti ve en büyük şehri Ulan Batur'un gelişimi" başlıklarında öne çıkan 100 fotoğraf, Ulan Batur Milli Müzesi'nde açılan sergide beğeniye sunuldu. 25 foto muhabirinin katılımcı olduğu sergide, Anadolu Ajansınca çekilen 15 fotoğraf yer aldı.

Programa, Anadolu Ajansını temsilen AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Hasan Öymez ve Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul katıldı.

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