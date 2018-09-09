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Foto muhabirliğinin altın ödülü Yemen fotoğraflarına verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Fransa'nın Perpignan kentinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Visa Pour l'image" foto muhabirliği festivalinde altın ödüle, Yemen'de çektiği fotoğraflarla Fransız fotoğrafçı Veronique de Viguerie layık görüldü

PARİS (AA) - Fransa'nın Perpignan kentinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Visa Pour l'image" foto muhabirliği festivalinde altın ödül, Yemen'de çektiği fotoğraflarıyla Fransız kadın fotoğrafçı Veronique de Viguerie'ye verildi.

Dünyanın en prestijli foto muhabirliği festivali olarak gösterilen "Visa Pour l'image", Perpignan kentinde devam ediyor. 1989'dan beri düzenlenen festivalde "Visa d'or Paris Match News" ödülüne layık görülen Viguerie, ödülü, Yemen'de savaşın ortasında yaşayan 30 milyon kişiyi anarak aldı.

Törende kendisine altın ödül kazandıran fotoğraflara dair bilgi veren Viguerie, ülkenin kuzeyine çok sayıda kontrol noktasından geçmeyi başararak girdiğini, yerel kıyafetler giyerek ve kalabalık arasında kendisini kaybettirerek fotoğraf çekmeyi başardığını kaydetti.

Daha önce Afganistan'da görev yapan, iki çocuk annesi, 40 yaşındaki Fransız fotoğrafçı, "Yemen: Bizden saklanan savaş" çalışmasıyla bu ödüle son 20 yılda layık görülen ilk kadın foto muhabiri olarak dikkati çekti. Viguerie, Afganistan ve Yemen gibi ülkelerde kadın foto muhabirlerinin daha avantajlı olduğunu, yerel kıyafetlerle kadınların arasına karışarak kontrol noktalarından kolayca geçebildiğini vurguladı.

Viguerie'nin aynı çalışmayla Uluslararası Kızılhaç Komitesi İnsani Yardım Ödülü'nü de aldığı festivalde James Oatway "Occitanie Bölgesi", Sergey Ponomarev "güncel basın", Sabine Weiss "Le Figaro Magazine", Valentine Van Vyve ve Olivier Papegnies da "sayısal enformasyon" dallarında altın ödüle layık görüldü.

Laura Morton, Canon tarafından verilen foto muhabirliği ödülünü alırken Marco Zorzanello, Yves Rocher Vakfı ve Luis Tato, 2012'de Suriye'de öldürülen foto muhabiri Remi Ochlik adına düzenlenen ödülleri alan isimler oldu.

Her yıl yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği "Visa Pour l'image" festivalinde haber fotoğrafçılığının sorunları, ekonomisi, gelişimi ile yeni teknolojilerin etkilerinin tartışıldığı oturum ve toplantılar da düzenleniyor.

Dünyanın önemli gazeteleri, haber ajansları ve dergilerinin üst düzey yöneticileri, fotoğraf editörleri ile foto muhabirlerinin yer aldığı festival, bu yıl 1-16 Eylül tarihleri arasında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

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Foto muhabirliği Fransa Perpignan Visa pour l'image festivali

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