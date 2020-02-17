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  4. Fotoğraf bugün çekildi! Sıcak havayı gören plaja indi

Fotoğraf bugün çekildi! Sıcak havayı gören plaja indi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

Türkiye kış ayının zor koşullarına göğüs germeye çalışırken Batı Akdeniz ve Güney Ege'den gelen fotoğraflar içleri ısıttı. Soğuk havanın uğramadığı turizm bölgelerinde yazdan kalma günler yaşayan turistler, sıcak havanın tadını çıkardı.

Kiminin yüzdüğü, kiminin güneşlendiği kentlerde bazı kişiler de sahilde kitap okudu. Bazı kişilerse bikinileriyle arkadaşlarına poz vererek sahilin güzelliğini ölümsüzleştirdiler.

Sahiller dolup taştı

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu Antalya'da, sahiller dolup taştı.
Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken Batı Akdeniz ve Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde, baharı aratmayan günler yaşanıyor.
Antalya'nın Lara bölgesindeki 20 kilometre uzunluğundaki Lara kumsalı, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taştı.
Hava sıcaklığının 20 deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turistik kentin sakinleri park ve bahçelere de akın etti.
Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda da vatandaşlar ve turistlerden bazıları yürüyüş yaptı, bazıları güneşlendi.
Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de güneşli bir gün yaşandı.
Kimileri balık tuttu, kimileri ise şortlarını giyip sahil yürüyüşü yaptı.
Kitap okuyup güneşlenenlerin yanı sıra, bikinilerle fotoğraf çektirip güneşlenenler de oldu.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü bölgede tatilciler ve kent yaşayanları, kıyı şeridinde vakit geçirmeyi tercih etti.
İşte Türkiye'nin güneyinden keyifli kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye sahil Tatil deniz

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