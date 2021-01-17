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Fotoğraf çekerken mağaraya düşen genci itfaiye kurtardı

17.01.2021 12:13 | Son Güncelleme:
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Fotoğraf çekerken mağaraya düşen genci itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş’ta fotoğraf çekmek için gittiği mağarada ayağı kayıp mağaranın derinliklerine düşen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağaralarında meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta fotoğraf çekmek için gittiği mağarada ayağı kayıp mağaranın derinliklerine düşen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Onikişubat ilçesindeki Döngel Mağaralarında meydana geldi. Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Harun Özer (29), ıslak zeminde ayağının kayması sonucu mağaranın derinliklerine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile AFAD ve jandarma ekipleri Özer’i yaptıkları ortak çalışma sonunda kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Özer’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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