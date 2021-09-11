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Fotoğraf çekme bahanesiyle çıktığı 109 metrelik kuleden ölüme atladı

11.09.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bulunan EXPO 2016’nın 109 metre yüksekliğindeki kulesinden aşağı atlayan genç, feci şekilde hayatını kaybetti. Gencin fotoğraf çekinme bahanesi ile kuleye çıktığı ve görevli kişilerin uyarılarını dinlemediği öğrenildi.

Fotoğraf çekme bahanesiyle çıktığı 109 metrelik kuleden ölüme atladı

Olay, bugün öğle saatlerinde EXPO 2016’nın içerisinde bulunan 109 metre yüksekliğindeki kulede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde EXPO 2016’nın güvenlik girişine gelen Efe Ustaoğlu (17) görevlilere içeriyi gezmek istediğini belirtti. Bunun üzerine içeri giren genç, EXPO 2016 içerisinde farklı alanlarda bir süre fotoğraf çekti. Daha sonra ise 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekinmek istediğini söyledi. Kapıda görevli güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi. Geç yanında bulunan güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendini 109 metre yüksekliğindeki kuleden boşluğa bıraktı.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

109 metre aşağıda hareketsiz yatan genç için durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak ise Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)

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