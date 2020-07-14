Fotoğraf çekmek için bunu da yaptı!

Görüntülerde fotoğraf çekimi için küçük oğlunu iki kolundan tutarak dağ yolundan aşağı sarkıtan umursamaz babayla oğlunu gösteriyor.

İki ayağı ile dik duvarda durmaya çalışan çocuk, yalnızca bir fotoğraf karesi için böylesi bir tehlikeye atıldı. Başka bir aile üyesi ise, babanın arkasında durarak bu anların fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Aile üyeleri, babası tarafından kollarından tutularak sarkıtan çocuğun içinde bulunduğu durumu kahkahalarla izledi.

Tehlike dolu görüntüler paylaşıldığından bu yana 13 milyondan fazla kez görüntülendi. Çin’in Twitter’ı olan Weibo kullanıcıları, babayı eleştiren binlerce yorum bıraktı. Yerel yetkililerin aileye herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Görüntülerin çekildiği 18 tane keskin viraja sahip Hongjing Yolu, aynı zamanda “Şeytan Yolu” ismiyle de biliniyor. II. Dünya Savası’nde önemli bir savunma noktası olan 18.94 km’lik yol, şimdilerde yaya yolunun kurulduğu ve turistlerin manzara izlemek için uğradığı noktaları arasında.