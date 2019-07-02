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Fotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

Siirt’in Tillo ilçesinde vatandaşlar, 1300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ndeki tehlikeli alanda canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiniyor.Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Tillo ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi, bölgeye gelen vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu.

Fotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılar

Siirt’in Tillo ilçesinde vatandaşlar, 1300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ndeki tehlikeli alanda canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiniyor.
Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Tillo ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki 1300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi, bölgeye gelen vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Yasaklara rağmen alana gelen vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak riskli bölgeye geçip fotoğraf çekinmeye devam ediyor. Tehlikeli alana geçen vatandaşların ölüme meydan okuyarak fotoğraf çektirmesi, başka bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölüme geçen vatandaşlar, 1300 metre yükseklikte canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiniyor.

Fotoğraf çekmek için canlarını tehlikeye attılar

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