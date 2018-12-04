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Fotoğraf çekmek için gitti, bu kareyi bakın nasıl değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

Fotoğraf çekmek için gittiği Bitlis'te ihtiyaç sahibi çocuklarla karşılaşan fotoğraf sanatçısı Ercan Çağlayan, sosyal medyada sosyal sorumluluk projesi başlattı. Topladığı malzemeleri gitmesi gereken adreslere ulaştıran Çağlayan, ihtiyaç sahiplerine büyük mutluluk yaşattı.

Minikleri mutlu eden Ercan Çağlayan sayesinde, ayakkabısı olmayanlar çocuklar ayakkabıya, montu olmayanlarsa monta kavuştu. Hayırseverlerin imzasıyla ortaya çıkan tablo bakın nasıl şekillendi...

Objektifine takılan çocukları böyle ısıttı

Bitlis'te fotoğraf çekmek için gittiği köyde karşılaştığı ihtiyaç sahibi çocuklar için kampanya başlatan fotoğraf sanatçısı Ercan Çağlayan, topladığı yardımlarla onları sevindirdi.
Doğa, yaşam ve çocuk temalı fotoğraflar çekmek için köylere giden Çağlayan, ayakkabısı eskimiş veya olmayan çocukların durumundan etkilenerek, sosyal medya aracılığıyla kampanya başlattı.
Çocukların durumunu fotoğraflarla sosyal medyada paylaşan Çağlayan'a ülkenin birçok yerindeki hayırseverler tarafından malzemeler ulaştırıldı.
Yardım paketlerini Hizan ilçesinin Sarpkaya köyü Yurtiçi mezrasındaki çocuklara dağıtan Çağlayan, minikleri mutlu etti.

'ÇOCUKLARA YARDIM GÖNDEREN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR EDERİZ'

'ÇOCUKLARA YARDIM GÖNDEREN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR EDERİZ'
Çağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittiği köylerde ailelerin ekonomik durumunun iyi olmamasından dolayı çocukların bazı ihtiyaçlarının karşılanamadığını söyledi.
Bu durumdan çok etkilendiği için bir şey yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti:
"Sosyal medyada kampanya başlattık. Herkes imkanları dahilinde katkı sundu. Topladığımız yardımları getirerek çocuklara giydirdik. Çok mutlu oldular. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bunu yerine getirerek huzur bulduk.
Bazı günler sadece fotoğraf çekmek için değil, çocukları sevindirmek için de köye geliyoruz. İlkini gerçekleştirdik. Bundan sonra ellimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklara yardım gönderen hayırseverlere teşekkür ederiz."
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Anahtar Kelimeler:
Bitlis sosyal yardım

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