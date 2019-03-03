Fotoğraf çekmek isterken uçurumdan yuvarlandı

Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Genç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe çıkan Haluk Vardar (25), fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip, 40 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Tabantepe'de meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Haluk Vardar, yüksek tepede fotoğraf çekmeye çalışırken dengesini kaybedip, 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olayın yaşanmasıyla arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Vardar'a burada yaptıkları ilk müdahalede bulundu. Vardar, ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki hastaneye götürülerek tedaviye aldındı.
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