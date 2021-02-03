Fotoğraf çekmek uğruna canlarını hiçe sayıyorlar

Siirt’te bir vatandaşın, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taşta tehlikeli alanda canını tehlikeye atarak fotoğraf çektirmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Botan Vadisi Delikli Taş, vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Delikli Taş bölgesine gelen vatandaşlar tehlikeli bölgeye geçerek canlarını tehlikeye atıyor. Ölümle burun buruna gelen vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekiniyor. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölüme geçen vatandaşın metrelerce yükseklikte canını tehlikeye atarak fotoğraf çektirmesi, bu kadarına da pes dedirtti.

