 Fotoğraf çektirip otomobili denize attı (1)

Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) SARIYER Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü. Otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevredekiler, otomobili önünde fotoğraf çektiren bir kişinin, otomobili iterek denize attığını belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor,

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