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Fotoğraf çektirirken bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu

03.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde iddiaya göre fotoğraf çektirmek için poz verdiği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde iddiaya göre fotoğraf çektirmek için poz verdiği sırada dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten aşağı düşen kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni 3 saat sonra çıkartılırken, olayı duyan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, fotoğraf çektirmek için surlarda poz veren 49 yaşındaki Serap Naktürk, dengesini kaybedip metrelerce yükseklikteki falezlerden aşağı düştü. Naktürk’ün olay yerinde bulunan ailesi itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından kadının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmasından sonra 49 yaşındaki talihsiz kadının cesedi, deniz polisi ve itfaiye tarafından Antalya Yat Limanı’ndan çıkartılarak adli tıp kurumuna sevk edildi.

“Çığlık sesleri duyduk”
Olayı gördüğünü iddia eden vatandaş Damla Burak, “Arkadaşlarımla aşağıdaki kayalıklarda oturuyorduk. Sonra fotoğraf çekinirken aşağıya biri düştü. Ardından çığlık sesleri duyduk. Birisinin onun fotoğrafını çektiğini gördük” dedi.

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