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Fotoğraf çektirirken falezlerden düşerek ölen Olesia'nın cenazesi Kazakistan'a götürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 11:18 | Son Güncelleme

Antalya'da, arkadaşıyla gittiği parkta fotoğraf çektirmek isterken 35 metre yükseklikteki falezlerden düşüp yaşamını yitiren Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina'nın (31) cenazesi, karayoluyla İstanbul'a gönderildi. Suspitsina'nın cenazesi, İstanbul'dan uçakla ülkesine götürülerek, toprağa verilecek.

Olay, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka Ukraynalı arkadaşı Larysa Kamalova (29) ile birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, alkol aldı. Ardından da fotoğraf çektirmek için park içerisindeki çitleri aşıp, falezlere çıktı. Ancak fotoğrafını çektirdiği sırada dengesini kaybedip, 35 metre yükseklikten denize düştü. Suspitsina'nın düştüğünü gören Kamalova, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildı. Deniz Polisi, Suspitsina'nın cansız bedenini buldu.

'GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORDU'

Larysa Kamalova, polis merkezinde verdiği ifadesinde, "Akşam parka geldik, şarap içtik. Sonra bir arkadaşımızla görüntülü konuşuyorduk. Olesia görüntülü konuşurken, benden kendisinin fotoğrafını çekmemi istedi. Fotoğraf çektirmek için falezlerin üzerinde yer ararken düştü" dedi. Falez bölgesine girdiği için Kabahatler Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira ceza uygulanan Kamalova, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

ÖNCEDEN POLİSMİŞ

Otopsi işlemi tamamlanan Olesia Suspitsina'nın cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu'ndan cenaze işlemlerini yürüten şirket aracıyla alındı. Suspitsina'nın cenazesi, karayoluyla İstanbul'a götürülüp, uçakla ülkesine gönderilecek. Antalya'da bir danışmanlık şirketinde çalışan Olesia Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polislik yaptığı öğrenildi.

(DHA)

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