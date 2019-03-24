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Fotoğraf çektirirken Meriç'e düşen kadın kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

Turla Edirne'yi gezmeye gelen bir kadın nehir kenarında fotoğraf çektirirken nehre düştü - Sürüklenen kadın, çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri kenarında fotoğraf çektirirken nehre düşen kadın, çevredeki vatandaş tarafından kurtarıldı.

İstanbul'dan kente turla gelen bir grup arkadaş, Meriç Köprüsü manzarasıyla fotoğraf çektirmek üzere nehir kenarına indi.

Bu sırada gruptakilerden biri nehre düştü.

Akıntı nedeniyle kısa sürede 400 metre kadar sürüklenen kadını görenler, tutunabilmesi için nehre sandalyeler attı.

Bu sırada durumu gören Arif Bahçecik, nehre atlayarak kadını kurtardı.

Kıyıya alınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Edirne nehir

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