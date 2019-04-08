Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Edinilen bilgiye göre olay, bugün Atabey ilçesindeki Atabey Göleti’nde meydana geldi. Her pazar bir araya gelerek bölgede offroad yapan yaklaşık 35 kişilik grup, rutin etkinlik ve mangal partisini gerçekleştirdikten sonra dönüş için hazırlığı geçti. Gruptaki offroad tutkunlarından Mehmet Eskici, etkinlik sonrasında 4x4 aracıyla Atabey Göleti kıyısında fotoğraf çektirmek için aracının iki ön lastiğini suya indirdi.

Araç göle sürüklenmeye başladı!

Macera tutkunu Eskici’nin direksiyonda olduğu sırada araç bir anda gölete doğru sürüklendi. Eskici, suya gömülmemesi için büyük çaba harcadığı araç sürücüsüyle birlikte bir anda suya gömüldü.

Fotoğraf merakı yüzünden faciayla sonuçlanmak üzere olan olayı gören çevredekiler, hemen yardıma koştu. Aracın içinde kalan Eskici, kendi imkanlarıyla göletten çıkarak kurtulurken, suya düşen offroad aracı da bölgedeki diğer offroad araçları yardımıyla göletten güçlükle çıkarılabildi.

Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken aracın ön camının patladığı belirtildi.

Yaşananları başka bir cep telefonu kamerasına anlatan Eskici "Arabanın tekerini suya sokmak için ön ön girdim, frene basında soluğu suyun içinde aldım" dedi.