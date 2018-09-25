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Fotoğraf çektirmek isterken sırılsıklam ıslandı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2018 20:46 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, dalgaları arkasına alarak fotoğraf çektirmek isteyen kişi dalgaların kayaya çarpması ile sırılsıklam ıslandı.

Akçakoca'da balıkçı barınağına giden Mustafa Gürel ve Yunus Emre İnan, fotoğraf çektirmek istedi. Mustafa Gürel fotoğraf çektirdikten sonra Yunus Emre İnan da aşırı rüzgar nedeniyle dalgalanan Karadeniz'e karşı fotoğraf çektirmek istedi. Ancak dalgalar aniden kabarıp dalgakırana çarpınca Yunus Emre İnan'ı baştan aşağı ıslattı. Sırılsıklam olan Yunus Emre İnan ve arkadaşı dakikalarca kahkaha attı.


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Anahtar Kelimeler:
Düzce dalga

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