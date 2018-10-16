HABER

Fotoğraf// İkitelli'de sanayi sitesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

   

Fotoğraf// İkitelli'de sanayi sitesinde yangın


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyorİstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor
Fatih Portakal hastaneden paylaştıFatih Portakal hastaneden paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

8 yıldır sular altındaydı! Arkeoloji parkı sular çekilince tekrar gün yüzüne çıktı

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

Okul tuvaletinde iğrenç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.