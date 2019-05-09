HABER

Fotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'ya iki arkadaşıyla tatile gelen Çin vatandaşı Seven Yang Yao'nun sahilde otomobil önünde fotoğraf çekme merakı başlarına dert açtı.

Fotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya iki arkadaşıyla tatile gelen Çin vatandaşı Seven Yang Yao'nun sahilde otomobil önünde fotoğraf çekme merakı başlarına dert açtı. Ön tekerleri çakıllı araziye saplanan otomobil, halatla çekilerek kurtarıldı
Olay, Antalya Sahil Yaşam Parkı girişinde bulunan, belediyeye ait plajda meydana geldi. İki arkadaşıyla tatile gelen Çinli Seven Yang Yao, kiraladıkları otomobil ile sahile geldi. Deniz manzarası eşliğinde fotoğraf çeken 3 kız arkadaş, daha sonra otomobille sahildeki çakılların üzerine gitti. Burada da bir süre fotoğraf çeken arkadaşlar, sahilden ayrılmak istediklerinde ise otomobilin ön tekerlerinin çakıllara saplandığını fark etti. Seven Yang Yao ve arkadaşları, otomobili kurtaramayınca sahildeki vatandaşlardan yardım istedi. Otomobil bir arazi aracına takılan halat yardımı ile çekilerek, çakıl dolu alandan çıkartıldı. Seven Yang Yao, kendilerine yardım edenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Fotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldüFotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldüFotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldü

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton23 çeşit yemeği yapılıyor, yıllık tüketim 70 ton
2018-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı2018-YDUS yerleştirme sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.