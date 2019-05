Fotoğraf meraklısı Çinli kızların otomobilleri çakıla gömüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya iki arkadaşıyla tatile gelen Çin vatandaşı Seven Yang Yao'nun sahilde otomobil önünde fotoğraf çekme merakı başlarına dert açtı. Ön tekerleri çakıllı araziye saplanan otomobil, halatla çekilerek kurtarıldı

Olay, Antalya Sahil Yaşam Parkı girişinde bulunan, belediyeye ait plajda meydana geldi. İki arkadaşıyla tatile gelen Çinli Seven Yang Yao, kiraladıkları otomobil ile sahile geldi. Deniz manzarası eşliğinde fotoğraf çeken 3 kız arkadaş, daha sonra otomobille sahildeki çakılların üzerine gitti. Burada da bir süre fotoğraf çeken arkadaşlar, sahilden ayrılmak istediklerinde ise otomobilin ön tekerlerinin çakıllara saplandığını fark etti. Seven Yang Yao ve arkadaşları, otomobili kurtaramayınca sahildeki vatandaşlardan yardım istedi. Otomobil bir arazi aracına takılan halat yardımı ile çekilerek, çakıl dolu alandan çıkartıldı. Seven Yang Yao, kendilerine yardım edenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI