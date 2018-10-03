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Fotoğraf Paylaşım Uygulaması Instagram Çöktü

03.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Facebook'ta geçtiğimiz hafta yaşanan sorunların ardından bu defa da fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram çöktü

Fotoğraf Paylaşım Uygulaması Instagram Çöktü

Facebook şirketinin sosyal medyadaki fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, dünya genelinde bazı noktalarda çöktü. Aralarında Londra, San Francisco ve Singapur’un bulunduğu şehirlerde kullanıcılar uygulamayı kullanamıyor.

Kullancılar, Twitterda #instagramçöktü etiketiyle uygulamayla ilgili sorunlara dair mesajlar paylaşmaya başladılar.

Instagram’a girmeye çalışan kullanıcılar, “Sayfa yenilenemedi” hata mesajıyla karşılaşıyorlar.

Facebook ve Instagram’dan henüz soruna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

DownDetector sitesi Instagram’ın Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya, Hindistan, Singapur ve bazı diğer bölgelerde çalışmadığının tespit edildiğini duyurdu.

Instagram geçen hafta kurucularından birinin istifasının ardından Adam Mosseri’nin göreve getirdiliğini duyurmuştu. Instagram halen dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip.

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