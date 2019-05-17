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"Fotoğraf sanatının sonu yoktur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 11:17 | Son Güncelleme

Ödüllü fotoğraf sanatçısı Yusuf Tuvi: - "Fotoğraf sanatının sonu yoktur, içine girdikçe daha derinlere indikçe onun ne kadar zor bir iş olduğunu anlarsınız"

TUNCELİ (AA) - Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından 81 yaşındaki Yusuf Tuvi, "Fotoğraf sanatının sonu yoktur, içine girdikçe daha derinlere indikçe onun ne kadar zor bir iş olduğunu anlarsınız." dedi.

İzmir'den bir grup fotoğrafçıyla Tunceli'ye gelen, yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğraflarla birçok ödül kazanan Tuvi, Ovacık ilçesinin tarihi, turistik alanlarının yanı sıra doğal güzelliklerinin de fotoğrafını çekti.

İlçede ilk olarak Munzur Gözeleri'ni ziyaret edip fotoğraf çalışması yapan Tuvi, ardından çevre köyleri gezerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yöresel toprak evlerdeki günlük yaşamını, portrelerini ve ilkbaharın doğaya yansıyan görsel şölenini kadrajından görüntüledi.

Fotoğraf sanatçısı Yusuf Tuvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraflarında daha çok insan objesine yer verdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"İnsan karmaşık bir varlık. Ben insanların ruh halini fotoğraflarıma yansıtmaya çalıştım, fotoğraflarımın içinde insan vardır. İhsanlar neler düşünür, neler yapmak ister bunlar hep merakımı çekmiştir ve onun araştırması yapayım derken her fotoğrafıma bir insanı katmaya çalıştım, bugüne kadar böyle devam ettim." diye konuştu.

Ovacık ilçesinin doğal anlamda çok güzel olduğuna vurgu yapan Tuvi, şunları kaydetti:

"İlçe muhteşem bir yer fakat bu güzel doğanın içinde daha gelişmiş bir Ovacık beklerdim. Şu an ilkbahar mevsimindeyiz ve buralar çok güzel, belki de diğer ayları çok daha güzeldir. Bizler şimdi Munzur dağlarının tepelerinde erimemiş karlarla muhteşem fotoğraflar çekiyoruz."

Fotoğrafçılığa yeni başlayanlara da tavsiyede bulunan Tuvi, şunları dile getirdi:

"Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar, kendilerini çok çabuk ortaya atmamalı. Ben 1974'te fotoğrafa başladım, ilk defa 1980'de bir fotoğrafım karma bir sergide yer aldı. O zaman boyunca hem kitaplar okudum hem ustaların fotoğraflarını inceledim. Böylece kendimi yetiştirdim ve içimdeki ateşi iyice yakıp fotoğraflarımı ortaya sunmaya başladım."

Tuvi, fotoğrafçılığa ilgi duyanların bir ya da iki yıllık fotoğraf çekimi sonrası sergi açmasının faydası olmadığını belirterek, "Çünkü eş, dost ve halk tarafından alkış alırsınız ve zannedersiniz ki benim için fotoğrafçılık bitmiştir. Halbuki fotoğraf sanatının sonu yoktur, içine girdikçe daha derinlere indikçe onun ne kadar zor bir iş olduğunu anlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fotoğraf sanatçısı yusuf tuvi Ovacık Tunceli

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