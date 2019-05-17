TUNCELİ (AA) - Türkiye'nin önemli fotoğraf sanatçılarından 81 yaşındaki Yusuf Tuvi, "Fotoğraf sanatının sonu yoktur, içine girdikçe daha derinlere indikçe onun ne kadar zor bir iş olduğunu anlarsınız." dedi.

İzmir'den bir grup fotoğrafçıyla Tunceli'ye gelen, yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğraflarla birçok ödül kazanan Tuvi, Ovacık ilçesinin tarihi, turistik alanlarının yanı sıra doğal güzelliklerinin de fotoğrafını çekti.

İlçede ilk olarak Munzur Gözeleri'ni ziyaret edip fotoğraf çalışması yapan Tuvi, ardından çevre köyleri gezerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yöresel toprak evlerdeki günlük yaşamını, portrelerini ve ilkbaharın doğaya yansıyan görsel şölenini kadrajından görüntüledi.

Fotoğraf sanatçısı Yusuf Tuvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraflarında daha çok insan objesine yer verdiğini anlatarak şunları kaydetti:

"İnsan karmaşık bir varlık. Ben insanların ruh halini fotoğraflarıma yansıtmaya çalıştım, fotoğraflarımın içinde insan vardır. İhsanlar neler düşünür, neler yapmak ister bunlar hep merakımı çekmiştir ve onun araştırması yapayım derken her fotoğrafıma bir insanı katmaya çalıştım, bugüne kadar böyle devam ettim." diye konuştu.