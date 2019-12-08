HABER

Fotoğraf tutkunları beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:32 | Son Güncelleme

MALATYA'ya mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, fotoğraf tutkunları kayısı bahçelerine akın etti.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'ya mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte, fotoğraf tutkunları kayısı bahçelerine akın etti. Beyaza bürünen kentte doyumsuz manzaralar ortaya çıkarken, havadan görüntülenen Levent Vadisi ise eşsiz güzelliğiyle hayran bıraktı.

Malatya'ya kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları bu durumu fırsat bilerek beyaza bürünen kayısı bahçelerine akın etti. Kentin yüksek kesimlerinde, kar yağışı ile birlikte, eşine az rastlanan manzaralar ortaya çıktı. Gençler kilometrelerce yolu aşıp kayısı bahçelerinde fotoğraf çektirdi. Fotoğrafçılar kayısı bahçelerinde en güzel kareyi yakalamak için saatlerce uğraş verdi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi ve karla kaplanan kayısı bahçeleri ise drone ile havadan görüntülendi. Beyaza bürünen kayısı bahçeleri ve Levent Vadisi'nin aynı kadraja girdiği görüntülerde eşsiz manzara gözler önüne serildi.

Fotoğrafçı Yusuf Karaoğul, Malatya'da çok güzel bir havanın olduğunu belirterek, "Malatya'da mevsimin ilk karı yağdı. Bu kar heyecanını çiftlerimizle birlikte yaşadık, fotoğrafladık. Çok güzel fotoğraflar çıktı. Her mevsimin ayrı güzelliği var ama şu kar tanelerini çiftlerle birlikte o ambiyansı çektiğimizde tam anlamıyla doyumsuz bir hava var. Gerçekten bizim için de güzel bir çekim oldu" dedi.

Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarıProf. Dr. Miktad Kadıoğlu'ndan İstanbul için korkutan uyarı
Köylülerin kömür tozu isyanı: "Nefes alamıyoruz"Köylülerin kömür tozu isyanı: "Nefes alamıyoruz"
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 97’nci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 97’nci gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.