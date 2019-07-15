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Fotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer Belediyesi tarafından Misi köyünde fotoğraf şenliği düzenlendi. 3 gün süren şenliğe fotoğraf tutkunlarının ilgisi yoğun oldu.

Fotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştu

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Nilüfer Belediyesi tarafından Misi köyünde fotoğraf şenliği düzenlendi. 3 gün süren şenliğe fotoğraf tutkunlarının ilgisi yoğun oldu.
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Fotoğraf Şenlikleri'ne katılan fotoğrafseverler, 3 gün süren fotoğraf eğitiminin ardından yapılan doğa yürüyüşleri ve söyleşilerle keyifli anlar yaşadı. Misi Meydanı’nda toplanan grup, Mysia Yolları’nı kullanarak Dağyenice Göleti çevresinde doğayı fotoğrafladı. Günün ikinci etkinliğinde Fujifilm foto atölyesi gerçekleştirildi. Eğitmenler tarafından katılımcılara fotoğraf makineleri ve aynasız makineler hakkında genel bilgi verildikten sonra uygulama çalışması yapıldı. Atölyeye katılanlar misi sokaklarını gezerek tarihi mekanları fotoğrafladı. Nilüfer Belediyesi Sanat Evi’nde, Murat Germen tarafından Fotoğrafın Tür ve Halleri konulu söyleşisi yapıldı.
Zengin içeriğiyle her yaştan fotoğraf tutkununu kendisine çeken şenlik kapsamında, çocuklar İçin anlatı ve fotoğraf atölyeleri de düzenlendi. Dilber Koç’un düzenlediği atölyede çocuklar kendilerine gösterilen fotoğraflara yakından bakarak ilk akla gelen düşüncelerini paylaştı, fotoğrafın öncesini ve sonrasını farklı nesnelerle yorumladı.
Şenlik programı kapsamında 'Yapay ışık kaynaklarıyla portre' konulu eğitim verilirken, Fotoğraf Tarihçisi ve Yazar Engin Özendes’in moderatörlüğünde 'Dün, bugün ve gelecek bağlamında fotoğraf sanatı ve müzeler' isimli panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan fotoğraf sanatçısı Cengiz Akduman, bu sanatın Türkiye’de geldiği noktayı eleştirel bakış açısıyla yorumladı. Akduman, “Türkiye’de, ne yazık ki dünyadaki gelişmeyi ve bakış açılarını yakalamaktan uzak bir fotoğraf anlayışı var. Ülkemizde ‘yarışma fotoğrafçılığı’ şeklinde ifade edebileceğim bir akım oluşmaya başladı. Standartlarımız çok düşük ve ne yazık ki dijital fotoğrafçılık, dijital ishale dönüşmüş durumda. Genç kuşaklara aktarım anlamında ise sadece geziye katılan genç fotoğrafçılar yetişiyor gibi görünüyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu da tüm bu olup bitene bu seyirci kalmış durumda” diye konuştu.
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün ise merkezin kuruluş süreci ve 'Islık Çalan Adam' isimli sergi, Mert Rüstem de Hamza Rüstem Fotoğraf Müzesi oluşumu hakkında bilgi verdi.

FOTOĞRAFLI

Fotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştuFotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştuFotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştuFotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştu

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