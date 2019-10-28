HABER

Fotoğraf tutkunları sonbaharda sakin şehir Şavşat’a akın ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

Sonbaharda farkı renklere bürünen Artvin’in Sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.Şavşat ilçesi sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sonbaharda farkı renklere bürünen Artvin’in Sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geldi.
Şavşat ilçesi sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Şavşat’ta çekilen görüntüleri ressamların yağlı boya tablolarını andırıyor. İlçenin en çok ilgi gören bölgelerinden biri olan, Karagöl’ün kalp şeklindeki görüntüsü ve yansıması fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğu Karadeniz’de sonbaharla birlikte farklı renklerin egemen olduğu ilçe masal diyarlarını andırıyor.
Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin’in "Sakin Şehir" unvanlı ilçesi Şavşat, muhteşem doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.
Sonbaharda Şavşat’ı fotoğraflamak için Rize’den gelen İhsan Sağbaş, “Ailecek buraya fotoğraf çekmeye geldik. Buranın doğasının çok seviyoruz. İlkbaharda çiçeklerin açmasıyla geliyorum, birde sonbaharda yeşili sarısının bir arada olduğunu görüntülemek için geliyorum. Çok harika bir doğası var. Burası bir cennet, herkesin burasını gelip görmesi lazım” dedi.
Fotoğrafçı Orhan Namlı ise, “Sık sık gelip gittiğim bir yer burası yıllardır fotoğrafçılıkla uğraştığım için buranın konseptini beğeniyorum. Sonbaharı daha çok tercih ediyorum görsel olarak daha çok etkileyici oluyor. Doğası güzel ama insanların bu güzel doğayı hor kullandığına da şahit oluyoruz. Çevre temizliğine biraz önem gösterilse insanlar biraz daha bilinçlenirse buradan daha çok sevk alınabilir” diye konuştu.
Emekli mühendis ve amatör fotoğrafçılık yapan Vakkas Uyan ise ” Zaman buldukça Türkiye’nin değişik yerlerinde fotoğraflar çekiyorum. Böylelikle emekliliği verimli bir şekilde geçirmek istiyorum. Buraya gelmek için özellikle sonbaharı seçtim. Doğası harika cennet gibi her yer. Böyle bir doğa şimdiye kadar görmedim. Buradaki ağaç yoğunluğu daha fazla, bir de yaşları ilerlemiş bunlar tabi insanı büyülüyor” ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Doktorun marangozluk hobisiDoktorun marangozluk hobisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit düştü

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye saldırdı

PKK yandaşları Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanına saldırdı!

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.