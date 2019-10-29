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Fotoğraf tutkunları Yedigöller'den vazgeçmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın güneybatısında, Rize-Erzurum sınırında yer alan Yedigöller, fotoğraf sanatçılarının bölgedeki gözde mekanları arasında yer alıyor - Fotoğraf sanatçısı Murat Topal: - "Bir günde dört mevsimi yaşadığımız zamanlar oluyor"

RİZE (AA) - FİKRET DELAL - Kaçkar Dağları'nın güneybatısında, Rize-Erzurum sınırında bulunan Yedigöller, fotoğraf sanatçılarından yoğun ilgi görüyor.

Doğal ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ender ekosistemiyle Dünya Doğayı Koruma Vakfınca (WWF) "Dünyanın korunması öncelikli 100 bölgesinden biri" gösterilen milli park sınırlarındaki Yedigöller, 2 bin 930-3 bin 200 rakımları arasında yer alıyor.

Rize merkeze 125 kilometre mesafede, Kaçkar Dağı silsilesinin güneybatı kesiminde kalan Verçenik Dağı bölgesindeki Yedigöller, Rize-Erzurum sınırı Çayırözü mevkisinde bulunuyor.

Bölgeye belli bir noktaya kadar arazi araçlarıyla giden doğu tutkunları ve fotoğraf sanatçıları, göller bölgesine yürüyerek ulaşabiliyor.

Kaçkar Dağları'nın büyüleyici tepeleri arasında kendine özel yer edinen Yedigöller, havası, buz gibi suyu ve eşsiz doğal görüntüsüyle ziyaretçilerinin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Tertemiz havasının yanı sıra turkuaz gölleri, yemyeşil bitki örtüsü ve yazın büyük bölümünde dahi erimeyen karların oluşturduğu görsel şölenle büyüleyen Yedigöller, dağcılık, kamp ve günübirlik doğa gezilerinin yanı sıra foto safarinin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Rizeli fotoğraf sanatçısı Murat Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente gelen fotoğraf sanatçılarını ağırladığını söyledi.

Onlara Rize'nin eşsiz doğasını gezdirdiğini anlatan Topal, "Özellikle Dubai'den gelen fotoğraf sanatçısı arkadaşım buraya hayran kaldı. Her zaman gelmek istediğini söyledi." dedi.

Topal, bir günde dört mevsimi yaşadıkları zamanlar olduğuna dikkati çekerek, "Rize'nin bu eşsiz güzel manzarasını vakit buldukça fotoğraflamaya devam ediyorum. Çok güzel kareler yakalıyorum." diye konuştu.

- "Buraya hayran kaldım"

Saadi Kawkji ise kenti gezmek için Dubai'den geldiğini belirterek, "Şu an Dubai 30 derece sıcaklıkta. Yedigöller bölgesi çok güzel. Burası sıfır derecede. Mevsimin ilk karını da görmüş olduk. Buraya hayran kaldım. Yaklaşık 38 ülke gezdim. Hep internetten Rize'nin fotoğraflarına bakıyordum. Buraya ilk 4 yıl önce gelmiştim. Yine gelmek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın'dan gelen Yılmaz Topçu ise Yedigöller'i fotoğraflarda gördüğünü anlatarak, "Karın yağdığını, doğayı, sisi ve her şeyi bir arada gördüm. Bu da her fotoğrafçıya nasip olmaz. Burası çok güzel ve özel bir yer. Herkes gelmeli." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fotoğraf tutkunları Kaçkar Dağları Rize Yedigöller

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