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Fotoğraf tutkunlarının gözdesi Karakışla Yaylası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Karakışla Yaylası, 2 metreye ulaşan kar kalınlığı ile doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçıları için benzersiz deneyim yaşama imkanı sunuyor

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Karakışla Yaylası, 2 metreye ulaşan kar kalınlığıyla doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçılarının gözdesi haline geldi.

Fotoğraf ve doğa tutkunları, ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Karakışla Yaylası'nda hem bölgenin doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalıyor hem spor yapıyor hem de fotoğraf çekiyor.

Doğa tutkunları, araçlarını Konya'yı Antalya'ya bağlayan kara yolunun kenarında bırakarak kar kalınlığı 2 metreyi bulan yaylaya ulaşmak için yaklaşık 3 saatlik zorlu tırmanış gerçekleştiriyor.

Yaylaya ulaşan fotoğraf ve doğa tutkunları, karda kaybolan evler ve çeşmelerin kartpostallık fotoğraflarını çekiyor.

Fotoğraf tutkunu ve doğasever Turgut Karabacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakışla Yaylası'nın doğaseverlerin gözdesi olduğunu söyledi.

Kış aylarında karı, ilkbaharda ve sonbaharda çiğdemleri, çiçekleri çekmeye geldiklerini ifade eden Karabacak, "Hafta sonları spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını aralıyoruz. Zorlu hava şartlarına rağmen zorlu bir yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdikten sonra yaylaya ulaşıyoruz. Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey." diye konuştu.

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